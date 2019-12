Polizei sucht Unfallflüchtige

In der Hauptstraße in Adelsdorf ist es am Dienstag zwischen 10.20 und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein geparkter grauer BMW von einem Unbekannten angefahren und im vorderen rechten Bereich beschädigt wurde. Der Sachschaden dürfte rund 250 Euro betragen. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es im Zeitraum von Sonntag, 11 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, in der Hauptstraße in Wachenroth. Dort wurde ein geparkter schwarzer Fiat auf der rechten Fahrzeugseite über die gesamte Fahrzeuglänge angefahren. Der daraus resultierende Schaden dürfte rund 3500 Euro betragen. Die Polizeiinspektion Höchstadt bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.