Polizei sucht Rollerfahrer

Und wieder muss die Polizei eine Unfallflucht verfolgen, diesmal in Eltmann. Am Sonntag in der Zeit von 7 bis 19 Uhr wurde ein in der Centgrafenstraße geparkter Mercedes am Kotflügel und an der Stoßstange hinten links angefahren. Anhand des Spurenbildes müsste es sich bei dem Verursacher des Schadens in Höhe von 2000 Euro um den Fahrer eines Rollers gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Rufnummer 09521/9270.