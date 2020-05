Polizei sucht noch Zeugen

Nach dem Brand von drei Polizeifahrzeugen am Wochenende auf dem Gelände der Bundespolizei in Bamberg bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um weitere Hinweise von Zeugen.

Das Feuer am frühen Samstagmorgen kurz vor 0.45 Uhr auf dem Areal des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in der Zollnerstraße verursachte an den drei unmittelbar nebeneinander abgestellten Kleintransportern der Marke Ford Transit einen Sachschaden von geschätzten 20 000 Euro. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Polizeifahrzeuge vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Unbekannte Täter hatten sich über einen gewaltsam geöffneten Zaun im Bereich des angrenzenden Golfplatzes Zutritt zu dem Bundespolizeigelände verschafft.

Die Ermittler bitten nun um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere suchen die Kriminalbeamten fünf Jugendliche und Heranwachsende als wichtige Zeugen, die sich bereits am Donnerstag, 7. Mai, gegen 11 Uhr im Bereich des Golfplatzes aufhielten und dort "Pokémon Go" auf dem Handy spielten. Dabei wurden sie von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes angesprochen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. red