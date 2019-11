Polizei sucht nach Zeugen

Ein missglücktes Überholmanöver in der Erlanger Straße hat am Montag gegen 18 Uhr einen Unfall mit dem Begegnungsverkehr nach sich gezogen. Ein Mann überholte mit seinem Ford in Richtung Niederndorf einen Fahrradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender BMW-Fahrer sein Auto nach rechts lenken, wobei er am Bordstein den Vorderreifen beschädigte. Beide Fahrzeuge berührten sich dennoch leicht seitlich in Höhe der Spiegel. Die Polizei Herzogenaurach bittet Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 09132/78090 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. pol