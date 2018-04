Polizei sucht nach Unfallverursacher

In der Pfählangerstraße, Höhe Haus-Nr. 16, wurde in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh ein grüner Mitsubishi beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug hinten links angefahren und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach entgegen.