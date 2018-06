Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Auto die Kreisstraße von Fischbach in Richtung Vogtendorf. Kurz vor Vogtendorf kamen ihr zwei Fahrzeuge entgegen, wobei der hintere Fahrer der beiden Fahrzeuge auf die Fahrspur der 26-Jährigen geriet. Diese musste nach rechts ausweichen und beschädigte hierbei die Felge ihres Autos. Der andere Pkw fuhr einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, älteren Kleinwagen handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.