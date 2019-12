Polizei sucht nach Unfall noch Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.50 Uhr in der Hauptsmoorstraße ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Hier fuhr eine Autofahrerin vom Gehweg aus an und wollte in den fließenden Verkehr einbiegen, wobei sie einen anderen Autofahrer übersah, mit dem sie zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden für ca. 1500 Euro. Betrunkene Randalierer leisten Widerstand Am Donnerstag kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass es in einem Kaufhaus in der Innenstadt Schwierigkeiten mit betrunkenen Männern gebe. Beim Eintreffen der Polizeistreifen wurden zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren angetroffen, die vorher in dem Geschäft den Kaufhausdetektiv beleidigt hatten, weshalb sie des Ladens verwiesen wurden. Vor dem Geschäft verhielten sich die beiden aggressiv, weshalb sie nur mit großer Kraftanstrengung gefesselt werden konnten. Auf dem Weg zur Polizeiwache wurden die Beamten von den Betrunkenen beleidigt, weshalb sie sich neben Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte noch wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen. Die beiden Männer mussten ihren Rausch in Ausnüchterungszellen der Polizei ausschlafen. Junger Radler hatte Alkohol im Blut Am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr verlor ein 17-jähriger Radfahrer auf der Nonnenbrücke aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein gefährt und stürzte auf die Fahrbahn. Von Polizeibeamten nach Verletzungen gefragt, zeigte sich der junge Mann aggressiv und respektlos, außerdem wehte ihnen eine Alkoholfahne entgegen. Bei einem Alkoholtest brachte es der Radfahrer auf 1,72 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Im Bereich Kapellenstraße/Ulanenpark wurde am Mittwoch zwischen 13.30 und 16 Uhr ein geparkter weißer VW Up am vorderen Fahrzeugbereich angefahren. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen bislang noch unbekannten Lkw-Fahrer, der Sachschaden von etwa 1500 Euro hinterließ. Diebes-Duo hatte Werkzeug im Visier Zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren wurden am Donnerstagmittag in einem Baumarkt in der Geisfelder Straße dabei ertappt, wie sie dort Werkzeug für knapp 540 Euro stehlen wollten. Weil sich während der Anzeigenaufnahme der Verdacht auf gewerbsmäßigen schweren Diebstahl erhärtete, werden die beiden Langfinger zum Ermittlungsrichter vorgeführt. Unfallverursacher macht sich aus dem Staub Am Donnerstag zwischen 9.15 und 10.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Sportstätte in der Jahnstraße ein schwarzer Skoda angefahren. Obwohl der unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 2500 Euro angerichtet hatte, machte er sich aus dem Staub. pol