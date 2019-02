Polizei sucht nach Unfall noch Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag vergangener Woche kurz nach 19.30 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Münchner Ring ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen zwei Personenkraftwagen der Marke Opel, bei dem eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde und in der Folge ins Klinikum eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Wer hat die schwarze Tasche gestohlen? Am Montag wurde zwischen 17 und 17.10 Uhr von einem Anhänger, der im Hof einer Werkstatt am Schlehdornweg abgestellt war, eine darauf abgelegte schwarze Tasche gestohlen. In dieser befanden sich Ausweispapiere, Scheckkarten sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unfallverursacher sucht das Weite In der Buger Straße, auf Höhe des Klinikums, wurde am Montag zwischen 17 und 19 Uhr ein geparkter grauer Opel angefahren und hierbei am Heckstoßfänger beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich schließlich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Meldepflichten nachzukommen. pol