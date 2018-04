Polizei sucht nach rotem Pkw

Am Donnerstag dieser Woche, etwa gegen 14.15 Uhr, kam es in der Hofwiese in Steinberg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Fahrer eines BMW befuhr die Hofwiese in Richtung Sportplatz. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam ihm ein roter Pkw mittig entgegen, weshalb der Geschädigte nach rechts ausweichen musste und eine Hecke touchierte.

Beim Ausweichmanöver zerkratzte der BMW-Fahrer die rechte Fahrzeugseite und gibt den Sachschaden mit ungefähr 2500 Euro an. Der Fahrer des roten Pkw fuhr einfach weiter, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/ 5030 in Verbindung zu setzen. pol