Polizei sucht nach einem flüchtigen Ladendieb

In einem Drogeriemarkt im Hammermühlweg wurde am Mittwoch um 13 Uhr ein Mann beim Ladendiebstahl ertappt. Der etwa 30 Jahre alte Unbekannte hatte beim Verlassen des Geschäftes die Warensicherungsanlage ausgelöst und daraufhin fluchtartig den Markt in Richtung Stadtsüden verlassen. Was der Dieb konkret entwendet hatte, muss derzeit noch geklärt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, osteuropäisches Aussehen, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Lederjacke. Hinweise nimmt die Polizei Kronach, Telefon 09261/5030, entgegen.