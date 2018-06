Polizei sucht nach der Ursache des Feuers

ks



Noch ist nicht bekannt, was den Brand einer Scheune am Donnerstagabend im Burgpreppacher Gemeindeteil Gemeinfeld ausgelöst hat. Erkenntnisse darüber dürfte es frühestens in der kommenden Woche geben, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Freitag auf Anfrage. Inzwischen haben die Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen übernommen.Am Donnerstagabend war in der außerhalb der Ortes gelegenen Halle das Feuer ausgebrochen. Darin war vor allem Stroh gelagert. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Donnerstagabend auf mehrere zehntausend Euro. Ein Feuerwehrmann war bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden.Trotz eines sofort alarmierten Großaufgebotes der Feuerwehren aus Gemeinfeld, Hofheim, Burgpreppach, Pfarrweisach sowie Maroldsweisach, Leuzendorf und Ermershausen mit bis zu 70 Einsatzkräften musste das Feuer kontrolliert abgebrannt werden. "Ein Löschen des in der Scheune gelagerten Strohs war nicht mehr möglich", teilte die Polizei am gestrigen Freitag mit. Zum derzeitigen Ermittlungsstand kann die Kriminalpolizei eine Brandstiftung nicht ausschließen. Aus diesem Grund setzt die Kripo auch auf Zeugenhinweise und bittet Personen, die rund um die Feldscheune etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefonnummer 09721/2021731 zu melden.