Polizei sucht Müllsünder

Die Herzogenauracher Polizei musste sich mit zwei Fällen von illegaler Müllentsorgung in Haundorf und Höfen auseinandersetzen. Im Haundorfer Fall konnten die Beamten die Herkunft des Mülls bereits ermitteln. Ein Herzogenauracher hatte sich zahlreicher überflüssiger Gegenstände aus seiner Wohnung entledigt. In diesen Sachen wurden eindeutige Hinweise auf den Verursacher gefunden. In Höfen wurden zwei Müllsäcke mit Hausmüll an einem Feldweg in Richtung Tuchenbach aufgefunden. Zeugenhinweise im Zusammenhang mit dem Abladen der Müllsäcke nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 entgegen. pol