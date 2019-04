Polizei sucht Hinweise auf Vandalen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag bis zum Montag eine Steinsäule der Kapelle in der Bergstraße beschädigt, indem er sie umwarf. Am Dreifaltigkeitsweg warf er ebenfalls ein Fenster ein. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.