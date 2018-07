Polizei sucht Graffiti-Sprayer

pol



Die Brücke beim Pflegeheim Römershag ist zwischen Freitag und Sonntag durch Graffitischmierereien beschädigt worden. Unbekannte brachten an der Brücke verschieden Schriftzüge in schwarzer und roter Farbe an. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.Wer sachdienliche Hinweise dazu machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Brückenau , Tel.: 09741/6060, zu melden.