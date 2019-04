Polizei sucht Geschädigte

Weil er erheblich zu schnell fuhr und das Auspuffgeräusch viel zu laut war, wollte eine Streife der Verkehrspolizei einen 51-jährigen Motorradfahrer am Ostersonntag gegen 9.30 Uhr in der Starkenfeldstraße kontrollieren. Als dieser das bemerkte, gab er Gas und raste stadtauswärts, wobei er bei Rotlicht eine Straßenkreuzung überquerte und bei Gegenverkehr und Fußgängerverkehr, auch innerorts, äußerst riskant überholte. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Raser schließlich in Schammelsdorf angetroffen werden. Sein Motorrad wurde sichergestellt und er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und weiterer Delikte angezeigt.

Die Verkehrspolizei Bamberg sucht (Telefon 0951/9129-510) sucht nun Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden. pol