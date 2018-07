Polizei sucht Geschädigte

pol



Wie bereits berichtet, kam es am Montag zu einem Zigarettendiebstahl in Gößweinstein . Die Polizisten fanden weitere Zigarettenschachteln und verdächtigen die vier Täter, diese Zigaretten ebenfalls in Geschäften im nordbayerischen Raum entwendet zu haben. Hinweise auf die Tatorte nimmt die Polizei in Ebermannstadt unter 09194/73880 entgegen.