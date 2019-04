Polizei sucht flüchtige Unfallfahrer

Eine ganze Reihe von Unfallfluchten mussten die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land in diesen Tagen aufnehmen. So stieß in der Zeit von Montagnachmittag bis Donnerstagnachmittag in Zoggendorf ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken Frontstoßfänger eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Corsa und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Am Fahrzeug konnten rote Lackspuren gesichert werden.

Eine Delle an der Beifahrertüre eines grauen Opel Corsa hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer in Scheßlitz. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zwischen 13 und 16.10 Uhr auf einem Parkplatz am Häfnermarkt.

Gegen die vordere Stoßstange eines grünen BMW stieß ebenfalls in Scheßlitz ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Das Fahrzeug stand am Dienstag zwischen 14.30 und 16 Uhr, auf dem Netto-Parkplatz und dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Ortsstraße "Oberend".

Und schließlich stieß am Mittwoch zwischen 17.15 und 18.15 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Frontstoßstange eines in der Zaugendorfer Straße in Mürsbach geparkten schwarzen VW Tiguan. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

In all diesen Fallen bittet die PI Bamberg-Land um Hinweise und Zeugenmeldungen unter Telefon 0951/9129-310. pol