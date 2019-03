Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bei einer Durchsuchung in anderer Sache ist am Dienstagnachmittag in Herzogenaurach ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube gefunden worden. Nachdem die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind und die Person, bei der es gefunden wurde, keine genauen Angaben über die Herkunft des Fahrrades machen kann und angibt, dass es ihm nicht gehört, wurde das Fahrrad von der Polizei sichergestellt. Mögliche Zeugen oder Geschädigte, denen ein solches Fahrrad abhanden gekommen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol