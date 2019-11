Polizei sucht Fahrer eines blauen Pkw

Eine Frau war am Montag um 15.45 Uhr mit ihrem schwarzen Seat in der Langheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Als sie an der Einfahrt des Parkplatzes der Berufsschule vorbeifuhr, fuhr gleich im Anschluss ein blauer Pkw aus dem Parkplatz und stieß dabei mit der rechten Fahrzeugfront gegen das rechte Heck ihres Wagens. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Es könnte sich um einen Audi gehandelt haben. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Beobachtungen zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.