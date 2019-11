Polizei sucht einen Zeugen

Die Eberner Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht. Passiert ist das Ganze am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Ebern. Ein schwarzer Mercedes war gegen einen geparkten Renault geprallt, und der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter. Ein bislang unbekannter Mann konnte sich das Kennzeichen notieren und gab es einem der Beteiligten. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 in Verbindung zu setzen.