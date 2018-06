Polizei sucht einen Transporter-Faher

Zu einem Verkehrsunfall, der bereits am vergangenen Sonntag in Haßfurt passiert ist und über den unsere Zeitung am Dienstag berichtet hatte, sucht die Polizei jetzt Zeugen . Es besteht der Verdacht der Unfallflucht. Das war geschehen: Mit ihrem Motorrad befuhr eine 39-Jährige am Sonntag, 17. Juni, gegen 16.30 Uhr die Nordtangente, aus Richtung Zeil kommend. Als sie den Ezo-Kreisel an der dritten Ausfahrt Richtung Stadtmitte verlassen wollte, näherte sich ein weißer Transporter, Iveco oder Fiat Ducato, aus Richtung Schweinfurt, dessen Fahrer einen halben Meter in den Kreisel einbog. Die Kradfahrerin erschrak, fuhr gegen ein Verkehrsschild und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Am Krad entstand Schaden von 1000 Euro. Der unbekannte Transporter-Fahrer flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haßfurt, Telefon 09521/9270, zu melden.