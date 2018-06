Polizei sucht einen Mietbetrüger

pol



Ein gewisser "Stefan Bach" mietete sich am 17. Juni in eine Ferienwohnung in der Kellerstraße in Unterzettlitz ein. Er gab an, Ingenieur bei Eon zu sein. Am 21. Juni reiste er wieder ab, ohne die Mietschuld in Höhe von 120 Euro zu begleichen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Personalien, die der Mann angegeben hatte, offenbar falsch waren. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auf das benutzte Auto des Mietbetrügers, erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Rufnummer 09573-2223-0.