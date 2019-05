Polizei sucht einen Audi

Um eine Unfallflucht am Kreisverkehr bei Zeil aufklären zu können, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Dabei wurden Fortschritte erzielt, und die Inspektion in Haßfurt erbittet nun weitere Zeugenhinweise. Wie berichtet, hatte sich am Montag, 20. Mai, kurz vor 7 Uhr zwischen Zeil und Haßfurt ein Unfall ereignet, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernt hat. Er war am Zubringer-Kreisverkehr gegen die Leitplanke gestoßen, an der ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Mittlerweile konnten Details zum Fluchtfahrzeug ermittelt werden. Die Polizei in Haßfurt sucht nun nach einem Audi A4, Modellreihe S-Line ab 2016, in schwarz oder grau, der vorne rechts deutlich beschädigt sein muss. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder wer kann Angaben zu solch einem Fahrzeug machen?