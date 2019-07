Polizei sucht ein blaues Auto

Zeugen sucht die Polizei in Haßfurt (Ruf 09521/9270), um eine Unfallflucht in Reckertshausen (Stadt Hofheim) zu klären. Ein Hofheimer parkte seinen silbernen Opel Corsa am Freitagabend in Reckertshausen in der Hauptstraße am rechten Straßenrand. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Pkw im Vorbeifahren seinen linken Außenspiegel berührt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete und kümmerte sich nicht um den Sachschaden. Da blauer Lack-abrieb festgestellt werden konnte, ist davon auszugehen, dass das gesuchte Auto blau ist.