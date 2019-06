Polizei sucht Diebe eines Mercedes SLK

Einen älteren, blauen Mercedes SLK 200 hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag im Stadtteil Wüstenahorn entwendet, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. An dem Wagen sind die Kennzeichen "CO-CS 51" angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten konnte der Dieb, der in der Zeit von Sonntag, etwa Mitternacht, bis Montag, circa 11.15 Uhr, zuschlug, mit dem Mercedes Cabrio aus der unversperrten Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hausleite" entkommen. Der rund 13 Jahre alte Wagen hat einen Wert von etwa 8000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und fragt, wer in der Nacht zum Montag Beobachtungen in der Straße "Hausleite" gemacht hat. Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0 entgegen. pol