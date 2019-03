Polizei sucht den Unfallzeugen

Eine 35-Jährige hatte ihren VW Golf am Dienstag zwischen 13.30 und 15.15 Uhr auf der Ebene 4 des Parkhauses Post abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass der Golf durch einen Pkw hinten links verkratzt worden war. Der Schaden beträgt circa 200 Euro. Ein unbekannter Zeuge hatte zwar einen Zettel am Pkw der Geschädigten hinterlassen, dass er den Unfall beobachtet habe, ein Kennzeichen des Unfallverursachers nannte er jedoch nicht. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Coburg in Verbindung zu setzen.