Polizei stoppt zwei Mal E-Scooter-Fahrer

Gleich zweimal stoppte die Polizei am Wochenende einen E-Scooter-Fahrer. Das erste Mal wurde der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bad Kissingen angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Tretroller nicht zum Straßenverkehr zugelassen war. Am Samstagabend wurde der 36-Jährige erneut mit seinem E-Roller angehalten. Der E-Roller hat eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern, wodurch dieser ein Versicherungskennzeichen benötigt. Dieses war jedoch nicht vorhanden. Gegen den Mann wird nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz, sowie der Straßenverkehrszulassungsordnung, eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Kissingen auf die neu geschaffene Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung hin. pol