Polizei stoppt zwei Autofahrer

Die Polizei stoppte Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag in Knetzgau fiel einer Streife Alkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein Test am Alkomaten ergab 1,22 Promille. Seinen Golf musste der 28-Jährige daraufhin stehenlassen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer wurde am Samstag in Haßfurt kontrolliert. Da bei ihm drogentypische Auffälligkeiten erkennbar waren, musste auch er sich einer Blutprobe unterziehen.