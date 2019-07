Polizei stoppt Weiterfahrt

Am Montag, gegen 18.15 Uhr, kontrollierten zivile Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen einen Fiat-Fahrer in der Landwehrstraße. Dabei konnten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen sowie stark gerötete Augen bei dem Fahrer wahrnehmen. Daraufhin wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde darüber belehrt, dass er in den nächsten 24 Stunden kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen darf. Nach Auswertung der entnommenen Blutprobe wird ihm eine Anzeige zugehen. pol