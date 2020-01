Polizei stoppt Unfallflucht zu Fuß

Am Mittwoch gegen 5.55 Uhr hat ein Anwohner in der Straße An der Brettig in Eggolsheim ein lautes Unfallfallgeräusch gehört. Als er aus dem Fenster sah, stellte er fest, dass der Fahrer eines grauen Audi A4 sich gerade an der Mauer eines Nachbarn festgefahren hatte. Statt sich um die beschädigte Grundstücksmauer zu kümmern, entfernte sich der 25-jährige Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle, weshalb die Polizei verständigt wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Streife, den Verursacher schnell unweit der Unfallstelle aufzugreifen. Ein Alkotest verlief bei ihm mit 1,6 Promille positiv, weshalb bei ihm nach Rücksprache mit dem Jourdienst der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der Mann das Auto zuvor in der gleichen Straße unversperrt vorgefunden und missbräuchlich benutzt hatte. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden an der Mauer 100 und am Auto 1000 Euro. Weitere Zeugen der Entwendung und vom Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 zu melden.