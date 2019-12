Hallstadt vor 15 Stunden

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag in Hallstadt stellten Polizeibeamte bei einem 57-jähriger BMW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 1,08 Promille,...