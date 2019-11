Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Färbergasse in Burgebrach wurde die Weiterfahrt eines alkoholisierten 40-jährigen Suzuki-Fahrers unterbunden. Ein Alkoholtest ergab über 0,80 Promille. Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg kommen jetzt auf den Autofahrer zu.