Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

In eine Polizeikontrolle geriet Dienstagnacht im Siegweg in Hirschaid ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 0,82 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Bußgeldanzeige, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot sind die Folge. pol