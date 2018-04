Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

In eine Verkehrskontrolle geriet am Sonntag kurz nach Mitternacht im Gewerbeparkt ein 39-jähriger Seat-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 1,90 Promille. Im Klinikum Bamberg wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein und der Pkw-Schlüssel wurden sichergestellt. Eine Anzeige folgt.