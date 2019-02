Polizei stoppt Transporter

Bei der Kontrolle eines ausländischen Kleintransporters durch Beamte der Polizeiinspektion Ebern am Freitagvormittag wurde festgestellt, dass gegen den 30-jährigen Fahrer ein seit Mitte 2018 bestehendes Fahrverbot wegen Fahrens unter Drogeneinfluss vorliegt. Die Kontrolle fand im Raum Maroldsweisach im nördlichen Landkreis Haßberge statt. Das Fahrverbot missachtete der Fahrer offensichtlich. Dass der 30-Jährige trotzdem am Steuer saß, hatte nun zur Folge, dass er ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Aufgrund dieser Straftat verhängte die Staatsanwaltschaft Bamberg eine Geldstrafe, die der Fahrer sofort zu bezahlen hatte, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Unangenehmer als die Geldstrafe war jedoch für den Fahrer die Tatsache, dass er nicht weiterfahren durfte und nun einen Ersatzfahrer beschaffen musste. Um eine mögliche Weiterfahrt zu unterbinden, stellten die Beamten aus Ebern die Fahrzeugschlüssel des Kleintransporters sicher. red