Polizei stoppt Schrott-Anhänger auf der Bundesstraße 279

Die Eberner Polizei hat ein verkehrsunsicheres landwirtschaftliches Gespann aus dem Verkehr gezogen.

Am Mittwochnachmittag wurde auf der Bundesstraße 279 nahe Pfarrweisach ein Traktor mit Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an den Traktor fiel den Beamten nach eigenen Angaben auf, dass die Schläuche für die Druckluftbremse des zulassungsfreien Anhängers lose auf der Deichsel lagen und nicht an der Zugmaschine angeschlossen waren. Bei näherer Betrachtung wurde rasch klar, warum das so war: Die Druckluftbremse des ehemaligen Lkw-Anhängers mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 Tonnen war überhaupt nicht mehr funktionsfähig. Dem Rost an den beweglichen Teilen nach zu urteilen, ist die Bremse schon sehr lange ohne Funktion. An einem Verteilerstück der Bremsleitung war der Flansch komplett abgerostet, der Schlauch zur Radbremse hing lose umher.

An einem Rad fehlte das Abdeckblech der Bremse und gab den Blick ins Innere der Radbremse frei. Der Bremsbelag war bis auf einige Brösel aufgelöst und herausgebrochen. Auch die Handbremse war nicht mehr funktionsfähig. Die Betätigungskurbel war festgerostet.

Weiter waren die Reifen des Anhängers poröse und in den Flanken schon eingerissen. Dass auch die Zuggabel verbogen war und die Beleuchtung nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte, "wunderte die Beamten dann nicht mehr", schreibt die Polizei in ihrem Bericht weiter.

Der desolate Zustand des Anhängers wurde laut Polizeiangaben dem "zunächst uneinsichtigen Traktorfahrer" deutlich gemacht. Da die Polizei den Anhänger in diesem Zustand als "absolut verkehrsunsicher" einstufte, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Anhänger musste abgestellt werden.

Es stellte sich weiter heraus, dass der Traktor ein zulässiges Gesamtgewicht von 8,1 Tonnen hat. Dafür würde der 67-jährige Fahrer einen Führerschein der Klasse L oder C1 benötigen. Da er aber seinen alten rosa Führerschein der Klasse drei nicht umschreiben ließ, darf er nur Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen Gesamtmasse fahren. Somit wird er auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. ks