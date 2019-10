Die Eberner Polizei hat in der Nacht zum Dienstag gegen 0.25 Uhr einen Pkw-Fahrer in Rentweinsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann sein Auto unter Alkoholeinfluss steuerte. Aufgrund des ermittelten Alkoholwerts in der Atemluft erwartet den 58-jährigen Fahrer aus dem Landkreis eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. red