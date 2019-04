Polizei stoppt einen Ladendieb

Ein Dieb entwendete am Samstag gegen 13.20 Uhr eine Musikbox im Wert von 159 Euro aus einem Elektronikmarkt an der "Godelstatt" in Haßfurt. Bei der Anzeigenaufnahme sichteten die Polizeibeamten die Videoaufzeichnungen des Marktes. Hierbei konnten sie nähere Erkenntnisse zum Täter sowie zu dessen Fahrzeug gewinnen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Beamten das Fluchtfahrzeug in Haßfurt "Am Sterzelbach". Die Streife stoppte den Pkw und nahm den Verdächtigen fest. Die entwendete Musikbox konnte bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs aufgefunden werden. Der Beschuldigte, gegen den ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eröffnet wurde, zeigte sich geständig, als ihm die Polizisten den Diebstahl vorhielten. red