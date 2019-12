Polizei stoppt Drogenfahrt

Eine Streifenbesatzung der Polizei führte am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, bei einem jungen Renault-Fahrer auf dem Ostring eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest und der junge Mann gab an, am frühen Morgen Amphetamin konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf freiwilliger Basis eine Blutentnahme durchgeführt. pol