Polizei stoppt Autofahrer mit Promille

Die Haßfurter Polizei hat am Sonntag den Verkehr in ihrem Dienstbereich kontrolliert. Zum wiederholten Mal hatte die Inspektion nach eigenen Angaben Kontrollstellen eingerichtet. Es gab mehrere Beanstandungen.

BMW steckt fest

Bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde die Polizei auf einen BMW aufmerksam gemacht, dessen Fahrer sich in Haßfurt im Lengfeldweg in Richtung Augsfeld im Graben festgefahren hatte. Bei der Überprüfung des 20-jährigen Mannes aus einer Landkreis-Ortschaft wurden bei einem Alkoholtest 1,7 Promille festgestellt. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt. Der Autofahrer muss mit der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Ihm drohen Fahrerlaubnissperre und Geldstrafe.

Im Steigerwald

Gegen 12 Uhr wurde in Untersteinbach am Ortsausgang in Richtung Wustviel ein Mercedes-Fahrer überprüft. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Messung der Atemalkoholkonzentration bei dem 31-jährigen Fahrer aus dem Landkreis ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Eine hohe Geldbuße sowie ein Fahrverbot sind die Konsequenzen.

In Schlangenlinien

Aufgrund verkehrswidrigen Verhaltens in einem Kreisverkehr bei Eltmann, das von einer Polizeistreife gegen 22 Uhr beobachtet werden konnte, sowie aufgrund der unsicheren Fahrweise in Schlangenlinien in der Industriestraße in Eltmann wurde ein Honda-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Auch das schwankende Verhalten des 47-Jährigen aus dem Landkreis Haßberge nach dem Aussteigen deutete eindeutig auf erheblichen Alkoholgenuss hin. Der Verdacht wurde durch einen Alkoholtest mit über zwei Promille bestätigt. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein sichergestellt. Die Polizei legt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft in Bamberg vor. Sie entscheidet dann über Fahrerlaubnisentzug und Geldstrafe. red