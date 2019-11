Polizei stoppt alkoholisierten Radler

Einer Streife der Polizei Kronach fiel am Mittwochabend ein junger Mann auf, der mit seinem Fahrrad in der Stöhrstraße unterwegs war. Der Radfahrer zeigte eine sehr unsichere Fahrweise und wurde deshalb angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, was seine Fahrweise begründen könnte. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,70 Promille. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Fahrrad vorübergehend sichergestellt.