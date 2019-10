Polizei stellt getuntes Auto sicher

Eine Streife der Polizei Kronach kontrollierte am Dienstagnachmittag gegen 18 Uhr einen jungen Mann, der im Bereich Hammersteig mit seinem VW Golf unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer notwendige Eintragungen in die Fahrzeugpapiere unterlassen beziehungsweise diverse Manipulationen an Auspuffanlage und Fahrwerk durchgeführt hatte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und zur technischen Untersuchung dem Tüv vorgestellt. Gegen den Mann wird wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrszulassungsordnung ermittelt. pol