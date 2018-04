Polizei stellt Fahrrad an der B 470 sicher

Auf dem Radweg von Heroldsbach in Richtung Oesdorf ist ein hochwertiges Fahrrad der Marke "Simplon/Silk" funden worden. Das schwarze Herrenrad war dort in der Nähe des Friedhofs auf dem Radweg entlang der B 470 unversperrt abgestellt. Am Gepäckträger befand sich noch eine blaue Isomatte. Hinweise auf den Eigentümer lagen nicht vor. Das Rad wurde zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt und wird derzeit noch bei der Polizeiinspektion Forchheim verwahrt. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Forchheim zu melden.