Hammelburg vor 18 Stunden

Benefizkonzert

Polizei spielt für guten Zweck

Am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr lädt die Bayerische Musikakademie Hammelburg zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in die Klosterkirche Altstadt in Hammelburg ein. Der Eintritt ist fr...