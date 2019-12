Polizei schnappte umgehend zwei Sprayer

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei Ebermannstadt bei der Festnahme zweier Graffiti-Sprayer verzeichnen. Ein Zeuge teilte am Donnerstag um 17.30 Uhr der Polizei mit, dass eine männliche Person mit einer Tragetasche in der Rosengasse umherschlich und eine Wand besprüht hatte.

Eine sofortige Nachschau der Streife ergab, dass eine politische Parole in frischer roter Farbe an einer Wand angebracht war. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnte ein weiteres Graffiti an der Skaterbahn festgestellt werden. Auch hier war die Farbe noch frisch.

Zwischenzeitlich unterstützten Beamte aus Forchheim die Fahndung. Im Bereich des Bahnhofs konnten letztendlich zwei Verdächtige im Alter von 21 und 24 Jahren mit vereinten Kräften vorläufig festgenommen werden. Der Ältere gab dabei an, allein die Schmierereien durchgeführt zu haben. Er gab auch noch zu, für weitere Sprühereien verantwortlich zu sein.

In der Nähe wurde die Umhängetasche mit Spraydosen sichergestellt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Beweismaterial sichergestellt. Der Schaden dürfte sich im vierstelligen Eurobereich bewegen. Die polizeilichen Ermittlungen werden in diesem Fall noch länger dauern. pol .