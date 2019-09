Polizei schnappt jugendliche Ladendiebe

Am Mittwochnachmittag teilte ein Zeuge der Polizei-Inspektion Lichtenfels mit, dass er soeben beobachtet habe, wie zwei Jugendliche den Jawoll-Markt über den Notausgang verließen. Einer von ihnen habe etwas unter seiner Jacke versteckt. Noch auf ihrer Anfahrt traf die Streife die beiden Jungen an. Nach anfänglichem Leugnen gaben sie zu, im Markt gewesen zu sein. Auf ihrem Fluchtweg hatte der Zwölfjährige das Diebesgut weggeworfen, das von den Polizei- Beamten gefunden wurde und nachweislich aus dem Geschäft stammte. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Ladendiebstahl dauern noch an.