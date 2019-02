Polizei schnappt Exhibitionisten in Haßfurt

Nachdem sich ein zunächst Unbekannter am Samstagmorgen vor zwei Frauen in Haßfurt mit heruntergelassener Hose entblößt hatte, konnte der Mann kurz darauf durch eine Streife der Haßfurter Polizei festgenommen werden. Der 25-Jährige ist wohl auch für zwei zurückliegende Fälle von Exhibitionismus verantwortlich, vermutet die Polizei.

Am frühen Samstagmorgen ist der Mann "Am Distelfeld" zwei Frauen mit heruntergelassener Hose entgegengetreten. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Täter unerkannt.

Wiedererkannt

Als eine der beiden Frauen den mutmaßlichen Exhibitionisten gegen 11 Uhr in einer nahen Bäckerei gesehen hatte, konnte er durch eine sofort informierte Streife der Haßfurter Polizei festgenommen werden. Der 25-jährige Tatverdächtige ist laut Polizeiangaben auch für zwei weitere Fälle in der gleichen Bäckerei kurz vor Weihnachten verantwortlich, in denen er sich ebenfalls entblößt hatte. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. red