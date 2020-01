Polizei schnappt einen Dealer

Umfangreiche Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Coburg führten am Mittwochabend auf der Bundesstraße 173 zur Festnahme eines Rauschgifthändlers und zur Sicherstellung von circa 200 Gramm Methamphetamin. Gegen den Mann erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl.

Durch Ermittlungen in der Rauschgiftszene war ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Lichtenfels ins Visier der Beamten geraten. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass sich der Mann Betäubungsmittel in Sachsen besorgt und das Rauschgift dann im oberfränkischen Raum weiterverkauft.

Auf der B 173 festgenommen

Nach umfangreichen operativen Maßnahmen nahmen die Beamten den Mann am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der B 173 bei Steinwiesen in seinem Volkswagen fest. Bei der Durchsuchung des Autos bestätigten sich die Erkenntnisse der Polizisten: Die Beamten fanden 200 Gramm Crystal in der Jackentasche des Mannes und beschlagnahmten es. Zudem hatte der Rauschgifthändler ein Taschenmesser griffbereit bei sich. Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte noch ein verbotenes Butterflymesser sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am nächsten Tag ein Untersuchungshaftbefehl. Polizisten brachten den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg gegen den Tatverdächtigen dauern an. pol