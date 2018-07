Polizei schnappt Diebesbande

pol



Vier Osteuropäer zwischen 24 und 42 Jahren betraten am Montagvormittag einen Einkaufsmarkt in Gößweinstein . Beim Bezahlen lenkten sie die Kassiererin derart ab, dass einer der Männer Zigaretten im Wert von 300 Euro zunächst unbemerkt einstecken konnte. Als der Mann seine Tasche öffnen sollte, verließen er und seine Begleiter das Geschäft und flüchteten in einem Auto. Eine Streife der Polizei konnte den Wagen bei Pegnitz anhalten. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf sie kommen Anzeigen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu.