Polizei schnappt 29-jährigen Ladendieb

Waren im Wert von mehr als 40 Euro entwendete ein 29-jähriger Weismainer aus einem Supermarkt in der Straße Feldteile. Der Mann füllte am Dienstagnachmittag zwei Einkaufstüten und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Als er vom Filialleiter angesprochen wurde, lief er einfach weiter. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Ladendieb schließlich in der Geutenreuther Straße erwischen und zur Sachbehandlung mit zur Dienststelle der Polizeiinspektion Lichtenfels nehmen. Er erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol